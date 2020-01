Tagliato il nastro della mostra di Bluocean’s “Food culture and food ways”

Gran successo per le stampe in grande formato riprodotte con i più alti standard disponibili sul mercato internazionale riferiti al metodo Fine Art di indirizzo museale per le 38 opere, oltre a pannelli didascalici, di straordinarie proposte effettuate secondo i canoni di allestimento di Bluocean.

L’evento si è svolto alla presenza dell’autrice Penny De Los Santos fotografa di punta di National Geographic USA, di Francesco Scarpino curatore della mostra e amministratore di Bluocean partner ufficiale di National Geographic, di Fabiana Venezia nutrizionista ed esperta in nutrigenetica - Università di Malta, dell’Assessore alla Cultura Irene Calabrò e della Responsabile del Castello Aragonese Daniela Neri. Un’occasione privilegiata per discutere su tematiche globali che ruotano intorno all’alimentazione con riferimento a costumi, tradizioni e aspetti scientifici legati alla nutrizione. Dal Cile al Senegal, dalla Cina alla Grecia, dalla Norvegia al Perù, oltre 20 paesi si presentano attraverso la rispettiva cultura gastronomica elemento di coesione sociale, in una riflessione comune che racconta la cultura e l’appartenenza ai luoghi.

La mostra “Food Culture and Food Ways. Tradizioni e culture dal mondo”, rimarrà fruibile a Reggio fino al 2 febbraio prossimo e non prevede costi aggiuntivi alla quota di accesso al Castello Aragonese; la stessa è disciplinata dal Comune di Reggio Calabria che rimane titolare esclusivo di ogni incasso.