L’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria sostiene Gratteri

“L'Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria intende manifestare sostegno, vicinanza e gratitudine al Procuratore Gratteri e a tutte le forze dell'Ordine, per il costante impegno a tutela della legalità, valore indiscusso per tutta la Comunità professionale.” A renderlo noto con un comunicato è il Vicepresidente Maria Grazia Muri, che aggiunge: “Per tali ragioni, con una propria delegazione, l'Ordine degli Assistenti Sociali aderirà alla manifestazione “Tutti con Gratteri”, iniziativa che si terrà in Catanzaro, in data 18 gennaio 2020, alle ore 11:00 in Piazza Matteotti, nei pressi della Procura di Catanzaro.”