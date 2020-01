Tragico incidente di caccia, maresciallo muore colpito dai pallettoni

Un 26enne maresciallo della Guardia di Finanza, abruzzese ma in servizio a Vibo Valentia, L.P. le sue iniziali, è deceduto oggi dopo essere stato colpito da alcuni pallettoni mentre era a caccia insieme ad un amico. Ferito alla spalla l’uomo è poi morto dissanguato.

Sul luogo della tragedia, nei pressi del lago Angitola, nel territorio di Maierato, sono interventi i carabinieri della stazione locale e della Compagnia del capoluogo per eseguire tutti i rilevi del caso e far luce sull’esatta dinamica dell’accaduto.

Il corpo del 26enne è stato recuperato dai Vigili del fuoco dopo che essere precipitato in un dirupo. Presenti anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sotto shock l’amico che avrebbe esploso i colpi attingendolo accidentalmente.