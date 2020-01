Anche quest’anno la befana è arrivata in 500 nella città del Codex

LA BEFANA IN 500 A ROSSANO

Anche quest'anno, precisamente nella mattinata di lunedì 6 gennaio 2020, la Befana è arrivata in 500 nella Città del Codex. Questa ha fatto tappa, dapprima, nella centralissima Piazza Steri, alle ore 10:15, nel cuore del centro storico bizantino e, successivamente, in Viale Michelangelo, alle ore 11:15, allo Scalo di Rossano. Qui, inoltre, è stato offerto un ricco aperitivo, con pinse gourmet e prosecco di alta qualità, preparato dal qualificato staff del nuovo locale di tendenza: “Aimè”. L'appuntamento in città è stato organizzato, come di consueto, dal Club Fiat 500 Rossano, presieduto dal Presidente Domenico Orlando, in collaborazione con il Comitato di Viale Michelangelo, il Comitato “Frasso-Amarelli” e la “Pro Loco” di Rossano.

Partner della manifestazione l'ASD “Sportland” Rossano, l'Autoscuola dei fratelli Attadia e la “Beatgenerationevent”. L'evento, patrocinato dall'Amministrazione comunale di Corigliano-Rossano, è stato documentato direttamente dal Reporter Antonio Le Fosse (Responsabile della Comunicazione del Club Fiat 500 Rossano).

La Befana, per l'occasione, ha distribuito, gratuitamente, caramelle e cioccolatini a tutti i bambini accompagnati, nonostante il freddo gelido, dai loro genitori. Soddisfatto, in modo particolare, il Presidente del Fiat Club Rossano, Domenico Orlando, per la buona riuscita dell'iniziativa ed ha voluto ringraziare, allo stesso tempo, il suo direttivo, l'Amministrazione comunale per il patrocinio, i diversi partner, i Comitati cittadini per la fattiva collaborazione, il Reporter Antonio Le Fosse per il suo prezioso impegno e la sua straordinaria professionalità, gli agenti della Polizia Municipale che hanno garantito la sicurezza lungo il percorso, i titolari del locale “Aimè” per aver offerto il ricco aperitivo a tutti i partecipanti, i tanti cittadini che hanno preso parte, insieme ai loro figli, all'evento. Appuntamento, infine, al prossimo anno (il 6 gennaio 2021) con l'arrivo della Befana in 500 nella Città del Codex.