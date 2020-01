Dal divertimento alla tragedia: muore in ospedale 19enne ferito nell’incidente a Borgia

Ha lottato per circa 12 ore tra la vita e la morte ma alla fine non c’è l’ha fatta il 19enne rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto, intorno alle 5:30 di stamani, in località Roccelletta nel comune di Borgia (QUI).



Il ragazzo, Thomas Costanzo, era di rientro a casa dopo aver trascorso la notte con altri tre amic, che viaggiavano anche loro sulla Volkswagen che è andata a schiantarsi contro un casolare posto all’incrocio tra via Scylletion e la statale 106.

Feriti anche gli altri tre amici. In gravi condizioni la ragazza che si trovava seduta sul sedile anteriore dal lato passeggero. Le condizioni di Thomas erano apparse da subito critiche. Il giovane, infatti, era giunto in codice rosso all'ospedale Pugliese, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Il 19enne è un parente dei consiglieri comunali Sergio e Manuela Costanzo, quest’ultima, infermiera professionale, avrebbe prestato il primo soccorso ai quattro ragazzi passando per caso sul luogo dove è avvenuto l’incidente.