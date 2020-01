Borgia, perde il controllo dell’auto e va sbattere contro casolare. Quattro feriti

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale verificatosi questa mattina intorno alle 5.30 in località Roccelletta nel comune di Borgia. Per cause in corso dia accertamento una Volkswagen Polo ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro il casolare posto all’incrocio tra via Scylletion e la statale 106.

Quattro i giovani passeggeri rimasti feriti che sono stati affidati alle cure del personale medico del Suem 118 e trasferiti con tre ambulanze in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Catanzaro per la messa in sicurezza della vettura e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.