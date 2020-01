Opere: al Comune di Castrovillari 2 milioni e mezzo di euro dal ministero

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto con cui il 30 dicembre scorso vengono assegnati, con apposito decreto, al Comune di Castrovillari ben 2 milioni e mezzo d’interventi richiesti dall’Amministrazione municipale con delibera di Giunta n.175 del 5 settembre 2019 nell’ambito del Piano Nazionale di Messa in Sicurezza degli Edifici e del Territorio, gestito dal predetto dicastero.

Lo rende noto, soddisfatto il Sindaco, Domenico Lo Polito, il quale precisa “che un milione di euro andrà per la messa in sicurezza dell’area del ponte della Catena; un altro milione sempre per la messa in sicurezza del ponte di Virtù e 500mila euro serviranno per la sistemazione della rete fognante riguardante il costone del Santuario della Madonna del Castello.”

“Opere- riferisce e ribadisce il primo cittadino- che , attraverso realizzazioni attese e necessarie per gli spazi ed i luoghi interessati, garantiranno al meglio il patrimonio comune da sempre all’attenzione di questa maggioranza attraverso procedure ed impegni che hanno testimoniato la vigilanza dell’Amministrazione per intercettare e raccogliere risorse necessarie. Questo, tra l’altro, lo spirito della programmazione che si è portata avanti per le esigenze del territorio e per il quale ci si è impegnati quotidianamente, nonché la capacità di saper dialogare con professionisti locali.”