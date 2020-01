Pallavolo: domani occasione di riscatto per la Provolley a Crotone

Occasione da non perdere per la Provolley Crotone che domani, domenica 12 gennaio alle ore 18:30, ospiterà al PalaMilone (ingresso gratuito) la New Tech Pallavolo Milani, squadra in ritardo di solamente due punti rispetto ai pitagorici in classifica.

Non potranno fallire i ragazzi di mister Celico, che la scorsa settimana hanno raccolto una brutta sconfitta. Non è stato un inizio di 2020 dolce come ci si aspettava per i crotonesi che sono scesi in campo senza la giusta carica e sbagliando qualcosa di troppo, senza quindi entrare mai in partita. Ma adesso non è più tempo di pensare al passato, l’obiettivo dei biancazzurri è quello di portare a casa la prima vittoria dell’anno nuovo e allo stesso tempo lasciarsi alle spalle un avversario che con una vittoria piena ha la possibilità di sorpassarli, almeno per il momento.

La Provolley dovrà far valere il fattore campo, come sempre al PalaMilone ci sarà una bella cornice di pubblico, pronto a spingere la truppa capitanata da Calabretta. “Veniamo da una prestazione sottotono - afferma mister Salvatore Celico - non possiamo permetterci di sbagliare anche questa partita, affronteremo una squadra alla nostra portata e in queste gare l’atteggiamento da parte di tutti dovrà essere perfetto. Bisogna essere bravi ad affrontare i momenti di difficoltà, senza farsi prendere dalla frenesia, ma cercando sempre di rientrare in gara con la testa”.