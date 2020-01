Sale su tetto casa per riparare antenna e rimane bloccato, salvato

È salito sul tetto della sua abitazione a due piani per riparare l'antenna ma, non riuscendo poi a riscendere, probabilmente per una crisi di panico, è rimasto bloccato.

È accaduto a Maierato, nel vibonese; fortunatamente l'uomo aveva portato con sé il telefono con cui ha allertato la sala operativa dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia, intervenuti alle ore 11 circa con l'ausilio del mezzo speciale A/trid (automezzo tridimensionale). L'uomo è stato soccorso e portato a terra.