Lega Navale accoglie Sandra Savaglio: convegno sulla salvaguardia del pianeta Terra

Appassionante convegno alla Lega Navale di Crotone con l’astrofica Sandra Savaglio, eccellenza calabrese nonché scienziata a livello internazionale che ha messo in guardia le future generazioni.

Il convegno “Navigando alla scoperta dell’acqua sui pianeti”, nasce da una collaborazione tra l’UniCal, la Presidenza Nazionale LNI, la sezione di Davoli e di Crotone per promuovere la diffusione della cultura dell’acqua e dell’ecosistema ambientale compresi i pianeti, satelliti e comete, attraverso un’attività formativa teorica per mezzo di lezioni, convegni, seminari.

“Tra un miliardo di anni, al di là di quello che possiamo fare per il pianeta Terra, saremo costretti ad andarcene” – una triste constatazione offerta dall’illustre personaggio. “L’ambiente - ha spiegato Savaglio ai numerosi studenti dell’istituto Nautico e del liceo scientifico Filolao intervenuti - è la nostra casa, per questo dobbiamo imparare a preservarlo, a rispettare il mare. I rifiuti restano per secoli per questo è importante educare i giovani. Anche se, nonostante tutto il nostro impegno, tra un miliardo di anni saremo costretti comunque a lasciare la Terra”.

La ricerca di acqua in altri mondi è, dunque, fondamentale. “È stata trovata su Marte - ha continuato Savaglio - e sappiamo della sua presenza in altri pianeti lontani”. Proprio per imparare a preservare questo bene prezioso per la vita, sulla Terra o in un futuro remoto in altri pianeti dell’universo, è necessario educare i giovani al rispetto dell’acqua, del mare e dell’ambiente. Una mission, questa, che da più di un secolo vede la Lega Navale italiana in prima linea.

“Da 100 anni - ha osservato L’ Ammiraglio Paolo Bembo, direttore della Rivista “Lega Navale Italiana” - la LNI è alfiere della cultura del mare attraverso la promozione di eventi come questo”. “Da sempre - ha aggiunto Giovanni Pugliese, presidente LNI Crotone - siamo impegnati in progetti che promuovono la cultura del mare”. “La Lega Navale di Crotone - ha detto il comandante Giovanni Paolo Arcangeli della Capitaneria di porto di Crotone - per tutte queste iniziative è famosa, anche al di fuori dei confini regionali, come esempio da seguire”.

“Proprio per potenziare l’attività delle LNI in Calabria - ha concluso Giacinto Bagetta, presidente LNI Davoli - abbiamo stilato un’importante convenzione con Unical”. Erano presenti, al convegno di oggi, l’ex delegato regionale LNI, Tonino Nicoletta, e i presidenti delle LNI di Cirò Marina, Antonio Gallella, e di Cariati, Rispoli.