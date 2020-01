Trasferimento lavoratori call center, Ugl: “scelta che non ci ha coinvolti”

“Per quali ragioni l’Azienda Abramo ha inteso provvedere alla disdetta del contratto di locazione e non ha preventivamente coinvolto le Organizzazioni Sindacali e le RSU Calabresi nella ricerca di eventuali soluzioni”?

Una domanda che sorge spontanea per il sindacato che sostiene il comparto delle telecomunicazioni e che riflette "anche se le ragioni addotte farebbero riferimento agli alti costi ed alle criticità relative alla struttura ospitante in termini di messa in sicurezza, perché non se ne è mai parlato prima?”

Una chiara disapprovazione che la sigla compie nei confronti di “una decisione da parte dell’Azienda e che in sostanza ha escluso dal confronto le parti interessate. Dal canto nostro, - insiste la sigla - faremo tutto quanto è nelle nostre prerogative di legge per tutelare i lavoratori di Lamezia ed il suo territorio”.