Lite nella caserma dei Carabinieri, Maresciallo aggredisce Capitano: finisce ai domiciliari

Un trasferimento in altra sede non condiviso potrebbe essere alla base di una lite con aggressione avvenuta all’interno di una stanza ma non tra comuni cittadini. I protagonisti di questa vicenda sono infatti un ufficiale ed un sottufficiale dei Carabinieri.

Da quanto appreso, ed in particolare, il maresciallo Ivan Pucci, comandante della Stazione dell’Arma di Carolei, avrebbe chiuso a chiave in una stanza il suo superiore, il capitano Giuseppe Merola, comandante della Compagnia di Cosenza, aggredendolo a calci e pugni e ferendolo.

Il sottoufficiale attualmente è stato arrestato e messo ai domiciliari in attesa della convalida, mentre al capitano - accompagnato in ospedale - sono stati refertati dei traumi, giudicati guaribili in un mese.

La vicenda sarebbe avvenuta ieri sera anche se dall’Arma non trapela alcuna informazione e si mantiene uno stretto riserbo sull’accaduto. Intanto sul caso sta indagando la procura Bruzia.