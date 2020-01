Crotone. Negli internet point Pc per il gioco online, scattano multe salate

La Divizione Pasi, la Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Crotone, insieme ai colleghi dell’Ufficio di Gabinetto, ha effettuato nei giorni scorsi alcune verifiche amministrative in attività commerciali della città.

Al termine ha così scoperto che in due internet point e sala giochi erano presenti rispettivamente tre postazioni internet messe a disposizione degli avventori e che consentivano il gioco on line in maniera illecita. Per questo ne scatterà a carico dei rispewttivi titolari una sanzione ciascuno di ben 30 mila euro.