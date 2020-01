Crotone. Una denuncia e due segnalazioni per detenzione e uso di droghe

Una denuncia e due segnalazioni per droga. È questo l’esito di una serie di controlli ordinari eseguiti dalla polizia di Crotone che in particolare, e nei giorni scorsi, ha deferito un 34enne del posto, beccato mentre tentava di disfarsi di due involucri con dentro della marijuana (per un peso di 22,73 grammi) e che poi, perquisito, è stato trovato con altri due contenenti la stessa sostanza.

All’ufficio territoriale di Governo sono stati invece segnalati come assuntori di droga un 66enne ed un 31enne. Il primo, residente ad Isola Capo Rizzuto, che aveva con se un grammo di cocaina; il secondo pizzicato con quasi 4 grammi di marijuana.

Durante gli stessi controlli la squadra volante ha anche ritrovato e sequestrato, in pieno centro, in piazza della Resistenza ed a carico di ignoti, un involucro con dentro poco più di mezzo grammo di marijuana.