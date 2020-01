Ferita dal compagno con 14 coltellate, convalidato l’arresto: 18enne resta in carcere

Resta in carcere Giancarlo Martelli, il giovane 18 anni di Locri accusato di aver colpito con quattordici coltellate la sua convivente ed al culmine di una lite (QUI).

L’arresto del ragazza è stato difatti convalidato dal Gip del tribunale locale, Sergio Malgeri, dopo l’interrogatorio di garanzia durante il quale il 18enne ha ammesso le sue responsabilità, sostenendo di aver agito per gelosia e di non essersi reso conto del gesto.

Il fatto risale al giorno dell’epifania quando nell’abitazione della coppia - da appena il giorno prima andati a vivere insieme - in via Foggia, era giunta una pattuglia dei carabinieri che aveva ritrovato la ragazza riversa sul pianerottolo e con varie ferite da taglio, ancora sanguinanti, in punti vitali: alla giugulare, l’emitorace e l’addome.

Da subito gli investigatori avevano sospettato del suo compagno. Così, ed in poco tempo, avevano rintracciato Martelli, ritrovandolo all’interno di una intercapedine del sottotetto della casa e con i vestiti ancora intrisi di sangue. Arrestato, il giovane era stato da allora portato nel carcere di Locri.