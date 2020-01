Don Luigi Merola lancia sfida contro criminalità: accolta dall’istituto di criminologia di Vibo

Don Luigi Merola è il parroco anticamorra che vive a Napoli, luogo in cui la sua Fondazione è stata oggetto di intimidazione, colpita da due bombe carta.

Un emblema della lotta alla mafia, così come quello rappresentato dal testimone di giustizia Benedetto Zoccola, e colto dal rettore dell’Istituto di criminologia di Vibo Valentia, Saverio Fortunato per il quale “ognuno di noi deve dare segnali ed è per questo che ho chiesto al regista di proiettare, all’inizio di febbraio, la pellicola “Terra mia” del regista Ambrogio Crespi (prodotta da Index Production-Proger) presso il nostro Istituto”.

“Sarà utile per il corso di laurea in Scienze della Mediazione Linguistica indirizzo Criminologia e Intelligence e per la comunità tutta. Ho registrato l’adesione del regista – conclude Fortunato – e conto di avere tutti i protagonisti di un film dall’alto valore sociale, un lavoro di contrasto al malaffare, alla ‘ndrangheta, a tutta la criminalità organizzata”.