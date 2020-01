‘Ndrangheta. Si costituisce “Il Vichingo”, era latitante dalla scorsa estate

Francesco Guerrera, alias “Il Vichingo”

Gli davano la caccia dalla scorsa estate ed ormai braccato ha deciso di costituirsi al Comando Stazione Carabinieri di Filandari. È finita così la latitanza di Francesco Guerrera, detto “Il Vichingo”, 33 anni, ritenuto affiliato all’articolazione di ‘ndrangheta di Filandari, nel vibonese.

Sul giovane pendeva una condanna a due anni e nove mesi di reclusione per tentata estorsione in concorso. Un reato che sarebbe stato consumato insieme al padre Vittorio, arrestato e già detenuto, e al fratello, affidato in prova ai servizi sociali (QUI).

Francesco Guerrera risultava irreperibile dallo scorso 9 luglio e nelle ultime settimane i carabinieri avevano stretto il cerchio intorno alle campagne di Arzona e Scaliti dove erano certi si fosse rifugiato.

La svolta è arrivata dopo il sequestro del gregge di pecore con il quale il 33enne viveva e si nutriva al freddo e al gelo. Rimasto isolato e senza cibo, il latitante ha quindi deciso di arrendersi e nel pomeriggio di oggi si è dunque costituito.