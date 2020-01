‘Ndrangheta in Piemonte: rigettata scarcerazione per ex assessore Rosso e per Serratore

Il Tribunale del Riesame di Torino ha rigettato l’istanza di scarcerazione nei confronti di Roberto Rosso, l’ex assessore del Piemonte ed ex consigliere comunale a Torino arrestato nell’operazione “Fenice” con l’accusa di voto di scambio politico-mafioso (QUI).

Rigettata anche l’istanza per Raffaele Serratore, 38enne di Sant’Onofrio, arrestato nella stessa operazione scattata lo scorso 20 dicembre. Il Tribunale del Riesame piemontese per lui ha confermato la misura cautelare in carcere.

Serratore - secondo quanto sostenuto dalla Procura di Torino - farebbe parte di un’articolazione ‘ndranghetista operante nel territorio di Carmagnola (Torino) collegata alla cosca Bonavota, della provincia di Vibo Valentia.