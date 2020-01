Incidenti stamani in via Alcide De Gasperi a Vibo Valentia. Una vettura – per cause ancora non chiare – si è ribaltata sul manto stradale. All’interno del veicolo la sola conducente, una 35enne del posto, che è rimasta lievemente ferita. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale e i sanitari del 118 che hanno soccorso la malcapitata. Disagi alla circolazione stradale.