Lotta all’abusivismo edilizio: Papasso chiede incontro con Carlo Sibilia

Adottare azioni sinergiche al fine della completa e corretta applicazione del cronoprogramma inserito nel protocollo d’intesa per la lotta all’abusivismo.

Un impegno concreto assunto dal sindaco Gianni Papasso sulla base del documento firmato a luglio dello scorso anno dal Sottosegretario Sibilia, dal prefetto Galeone, dalla Regione Calabria e dai componenti della Commissione straordinaria presso il Comune di Cassano allo Ionio.

Inviando la richiesta di un incontro formale al Vice Ministro all’Interno Carlo Sibilia, il primo cittadino, ha infatti assicurato ‘di voler proseguire con determinazione nell’applicazione di tutte le regole di legalità, trasparenza e contrasto all’illegalità’, confermando la sua ferma intenzione nel ‘portare avanti le attività già avviate il 15 ottobre scorso di demolizione degli immobili abusivi, così come previsto nel protocollo di intesa ed adempiendo così in qualità di massimo rappresentante, agli impegni assunti dall’ente locale di Cassano All’Ionio’.

Il primo cittadino di Cassano, in attesa di riscontro alla missiva indirizzata all’esponente di Governo, ha colto l’occasione per ‘ribadire l’importanza e la necessità di concertare azioni sinergiche da attivare tra le varie rappresentanze istituzionali per assicurare sicurezza, tutela e legalità sul territorio.’