Terranova. Contributo canone di locazione: aperti i termini, come fare domanda

Aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo suk canone di locazione. Le istanze possono essere presentate entro il 28 febbraio ei requisiti per partecipare al bando sono la cittadinanza italiana, la residenza sul territorio di Terranova da Sibari, la mancata proprietà di beni immobili e l’Isee uguale o inferiore a euro 17 mila. L’entità della sovvenzione riconosciuta verrà calcolata in base alla situazione reddituale certificata dal modello che dovrà essere allegato al modulo di partecipazione.

La modulistica di richiesta può essere ritirata presso l’Ufficio Tecnico di Via Municipio 4, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13 o scaricata dal portale del Comune al sito www.comune.terranova-da-sibari.cs.it, per poi essere riconsegnata insieme ad un recapito telefonico per eventuali comunicazioni, presso l’Ufficio Protocollo del Comune.