Macabra scoperta a Marcellinara, lupo impiccato ad un cartello stradale

Un filo al collo ed appesa ad un cartello stradale: così è stata ritrovata quella che, presumibilmente, è la carcassa di un lupo. La macabra scoperta è avvenuta a Marcellinara, comune dell’entroterra catanzarese e alle pendici del Monte di Tiriolo.

L’animale era, come dicevamo, penzolante dal segnale stradale all’ingresso della cittadina. Sul posto è intervenuto il personale del servizio veterinario dell’Asp provinciale, oltre ovviamente ai carabinieri della stazione locale che hanno eseguito tutti i rilievi necessari per cercare di risalire agli autori del barbaro gesto.

Sul caso è intervenuta anche l’associazione Diamoci la Zampa Onlus, che da anni opera sul territorio di Marcellinara, e che ha condannato “categoricamente” i responsabili di quella che ha definito come un’azione “vile e crudele”.

“Come si può, senza provare neanche un minimo di vergogna e di pietà, uccidere e poi legare con un cappio al cartello di ingresso del Paese, un lupo? Come si può anche solo pensare di voler compiere un atto simile?” hanno sbottato sui social i volontari augurandosi che le Forze dell'Ordine facciano di tutto “affinché si possa scoprire chi si è macchiato di tale delitto”.

“Questa mostruosa vigliaccheria non può e non deve passare inosservata”, hanno ribadito dall’associazione che ha espresso anche tutto il suo rammarico “e più profondo disprezzo per ciò che è successo in questo paese, abitato da persone civili e perbene”.