Miss Mondo Calabria e Sicilia: domani il pass per Gallipoli a Reggio

Sono venti le concorrenti provenienti da Calabria e Sicilia che si contenderanno a Gallipoli il titolo per la semifinale nazionale di Miss Mondo Calabria e Sicilia. Domani a Reggio, la vincitrice potrà da subito staccare il biglietto per Gallipoli, sede della semifinale e finale nazionale che ogni anno si svolge a giugno.

Bellezza ed intrattenimento, musica e cabaret un evento all’insegna del gusto e dello spettacolo , il tutto curato da Valeria Pellegrino e Mario Vitolo agenti interregionali dal 2010, e con la partecipazione dell’artista poliedrico GiGi Miseferi e la sua Band Larga.

Attore di fama nazionale per le sue tante partecipazioni televisive anche come di teatro e cinema, e la conduzione della modella Marika Pandolfo, già titolata nel 2018 per la sua partecipazione alla finale nazionale vincendo il titolo di miss mondo Sicilia e poi Miss Mondo Italia beach 2bichini. L’evento inizierà alle 18 con ingresso gratuito nell’aria di un noto centro commerciale.