Vizzari (Udc): “investire sulla cultura per apportare benefici all’economia”

Giuseppe Roberto Vizzari

“Avviare una serie di reti museali, con scelte di biglietti unici e cumulativi in grado di connettere realtà piccole quanto variegate”. E’ quanto sostiene Roberto Vizzari, candidato Udc alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria nella circoscrizione Sud.

“La cultura quindi come punto di partenza nel programma elettorale, ed è un settore a cui tengo particolarmente, così come dimostrato anche negli anni di amministrazione nel Comune di San Roberto. Come? “Portando in Consiglio la realizzazione di una consapevole e capace cabina di regia regionale, in grado di bilanciare gli interventi grazie ad una visione più amplia e d’insieme”.