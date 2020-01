Castrovillari: aggiudicati i lavori di riqualificazione del cineteatro Vittoria

È stata aggiudicata provvisoriamente la gara per l’affidamento della fornitura dei lavori di riqualificazione nonché di arredo interno dei locali del Cine- Teatro Vittoria di Castrovillari da adibire ad attività sociali e culturali nell’interesse della città e del Territorio.

Si tratta di un’opera i cui finanziamenti pari a 575mila euro sono stati ottenuti dall’Ente grazie alla partecipazione al bando Regionale per i Contratti Locali di Sicurezza.

Lo ha reso noto il Sindaco, Domenico Lo Polito, ricordando che l’Amministrazione comunale s’impegnerà a definire le opere prima della prossima edizione nazionale di Primavera dei Teatri e per rendere al meglio la vocazione di Città festival di Castrovillari che all’inizio dell’estate offrirà, tra l’altro, un’importante e nuovo appuntamento culturale consacrando il capoluogo del Pollino sempre più città vocata ad accogliere e diffondere grandi eventi

“Recuperare il Vittoria- ricorda ancora il primo cittadino - è un fatto di straordinaria importanza per valorizzare il sistema dei beni culturali presenti su cui è stata profusa e continua ad essere impressa l’attività per promuovere quelle capacità di Città dell’Accoglienza e anche e, soprattutto, di Festival che intendiamo far crescere e potenziare per lo sviluppo della nostra comunità.”