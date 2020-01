Festività al sicuro con i servizi dei Carabinieri di Crotone: due arresti e sequestrati 86kg di botti

Pattuglie intensificate nei luoghi di maggiore aggregazione, in particolare di sera e durante la notte e soprattutto nei pressi dei locali d’intrattenimento, centri commerciali, aree pedonali e luoghi di ritrovo interessati da una maggiore affluenza di persone.

Anche i carabinieri di Crotone, dunque, hanno aumentato la loro attenzione durante le scorse festività natalizie, per garantire sempre più sicurezza ai cittadini, con un particolare impegno nel contrasto di reati come l’uso e lo spaccio di stupefacenti, l’abuso di alcool, ma anche la vigilanza sull’attività che vendevano fuochi pirotecnici e che, in quest’ultimo caso, ha permesso di sequestrare ben 82 kg artifizi commercializzati abusivamente.

L’attività ha visto scendere in campo tutti i reparti dell’Arma territoriale del capoluogo pitagorico, con circa 450 pattuglie sia in auto che a piedi, servizi antirapina e di ordine pubblico, che hanno portato ad eseguire il controllo, nel complesso, di 728 veicoli, 1033 persone, ad eseguire poi 155 perquisizioni personali, veicolari e domiciliari e in 25 esercizi pubblici.

A consuntivo sono ben 16 le persone denunciate e 56 le contravvenzioni elevate per violazioni al codice della strada. Inoltre, sono state tratte in arresto due persone: un 36enne campano, domiciliato in una comunità di recupero, accusato di un’estorsione commessa a Caserta nel 2018; ed un’anziana del capoluogo ritenuta responsabile di un abusivismo edilizio risalente al 2013.