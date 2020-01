Osservatorio nazionale sulla violenza di genere: solidarietà a Jasmine Cristallo

L’osservatorio regionale sulla violenza di genere a nome di Mario Nasone e Giovanna Cusumano, rispettivamente coordinatore e vice coordinatore "esprime solidarietà e vicinanza alla portavoce regionale del movimento delle sardine Jasmine Cristallo che a seguito della divulgazione dei suoi dati personali ha subito minacce e intimidazioni."

"Un episodio inquietante - si legge nella nota - che rappresenta una vera e propria forma di violenza verso una donna e una madre di famiglia che ha diritto a fare politica senza per questo subire aggressioni pubbliche sui sociali che potrebbero avere conseguenze ancora più gravi fino a mettere in pericolo la sua incolumità. Auspicano che il dissenso e la normale dialettica politica restino sempre sul binario del rispetto della persone che rimane valore inviolabile. Il contrasto alla violenza di genere che viene proclamato a parole da tutti passa anche dalla pratica concreta di relazioni che non siano basate sull’odio e sulla contrapposizione personale."