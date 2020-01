Anna Laura Orrico in visita alla Src

Anna Laura Orrico

È grande l’emozione di quanti attendono la visita del Sottosegretario di Stato del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Anna Laura Orrico, che domani si recherà presso la Scuola di Recitazione della Calabria.

Un appuntamento per la scuola di recitazione, - idea nata ad opera di Walter Cordopatri, coordinata da Giorgio Colangeli, patrocinata dal Comune di Cittanova, in collaborazione ufficiale con il Giffoni Film Festival - che tutta la cittadinanza si prepara ad accogliere poiché questa realtà rappresenta un punto di riferimento di altissimo livello per tutto il meridione.

Per il direttore si tratta di “un’occasione unica per tutta la Scuola ospitare un Sottosegretario di Stato! Sarà emozionante confrontarci e farci conoscere da un così alto rappresentante delle Istituzioni Nazionali, siamo felici, oltretutto, che sia anch’essa calabrese e che conosca bene, quindi, la realtà territoriale in cui operiamo, con fatica e a costo di grandi sacrifici ma, visti i risultati, anche con grande soddisfazione”.

Per l’occasione saranno presenti: Marco Cesaro, portavoce del Giffoni Film Festival; il Sindaco, Francesco Cosentino, con l’Amministrazione Comunale; l’Onorevole Francesco D’Agostino, Consigliere Regionale; rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Diocesi e degli Istituti Scolastici locali.