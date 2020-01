“Tolo, Tolo”, il produttore al sindaco di Vibo: “Da lei risposta garbata e ironica”

Nessuna offesa a Vibo Valentia, ma solo una battuta ironica. Questa la dichiarazione del produttore del film Tolo Tolo, Pietro Valsecchi che ha deciso di rispondere al sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, che aveva scritto una lettera indirizzata a Checco Zalone.

“Le scrivo – si legge nella lettera – per complimentarmi per l’intelligenza e l’ironia con cui ha affrontato la polemica che era stata creata a (s) proposito della battuta presente del film di Checco Zaolone. Il modo così garbato e insieme divertente con cui ha giustamente rivendicato la bellezza della sua città, bersaglio della comicità sempre irriverente di Checco, ha dimostrato a chi è incapace di cogliere l’ironia la sua inconsistenza: se non sappiamo ridere dei nostri difetti davvero per questo Paese non c’è futuro. Grazie ancora e viva Vibo Valentia!”.