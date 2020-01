“Pizzicato” con 20 grammi di coca nel borsello. In manette uomo di 34 anni

È stato “pizzicato” con 20 grammi di cocaina e per questo motivo un 34enne è stato arrestato dagli uomini del commissariato di Polizia di Catanzaro Lido.

Durante un controllo in via Emilia, gli agenti hanno notato un veicolo di grossa cilindrata che procedeva ad alta velocità decidendo di fermato e controllare il guidatore. Questi, da subito, è sembrato nervoso e per questo i poliziotti hanno effettuato una perquisizione personale e controllato anche il borsello che il giovane portava a tracolla.

All’interno, cos’, vi hanno trovato un involucro in cellophane termosaldato, con i 20 grammi di cocaina. Il 34enne è stato quindi arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio e messo ai domiciliari. Nel corso dell’udienza di convalida, ha asserito di essere in possesso della cocaina per uso personale, proprio nella notte del fine anno, insieme ad alcuni suoi amici.

Visto il quantitativo di cocaina trovata in suo possesso, la versione dell’indagato non è stata ritenuta credibile dal gip che ha convalidato l’arresto e ha quindi disposto l’obbligo di presentazione presso la Stazione dei Carabinieri.