Corigliano-Rossano: tanta partecipazione alla serata di beneficenza dall’associazione “Mani in alto”

Tanta partecipazione alla serata di beneficenza promossa dall'Associazione “Mani in Alto” presieduta dall'avvocatessa Patrizia Straface. Questa è nata con il chiaro intento di tutelare i diritti umani e di contrastare, allo stesso tempo, il bullismo, il cyberbullismo e la violenza sulle donne.

L'Associazione, inoltre, lavorerà in rete ed in piena sinergia con le principali agenzie educative che sono: la scuola, la chiesa, gli Enti locali di riferimento, confrontandosi e collaborando anche con altre realtà associative dell'area-urbana di Corigliano-Rossano e dell'intero territorio. All'evento, il quale ha avuto luogo nella splendida cornice della Tenuta “Ciminata Greco” nell'area di Rossano, ha preso parte un numeroso e qualificato pubblico. Straordinaria la performance artistica di Maria Rosaria Bianco e dei suoi bravi allievi che fanno parte della “Maros in Teatro”.

Ad allietare la serata, inoltre, sono stati chiamati Michele Sisca e Pietro De Simone che hanno interpretato, con il violino, le musiche di Morricone e la Primavera di Vivaldi (sul tema dei cambiamenti climatici e le stagioni). Ha aperto le performance Giuseppe Pallone con un'esibizione di danza aerea su tessuto dal titolo: “Io non bullo perché volo alto”. Brava, tra l'altro, la giovane cantante Carla Temgoua che, sulle note di Beautiful, ha voluto rendere omaggio alla bellezza dopo le intense battute finali della Bianco, la quale, dopo le risate che hanno accompagnato le 2 ore di spettacolo, ha commosso, con le sue lacrime sul palco, il numeroso pubblico seduto in platea. "Se staer@ sono qui".

Questo, dunque, il titolo dello spettacolo portato in scena dalla regista ed attrice Maria Rosaria Bianco incentrato sulla bellezza, sui i cambiamenti delle donne, che ci fa riflettere, con il sorriso e l'ironia, su temi importanti della nostra vita quotidiana. Si è vissuta una serata tra risate ed emozioni, grazie agli ingredienti che si sono avvicendati ed a tratti mescolati sul palco con l'attrice intervallata dai giovani della Maros. Fra questi: Giuseppe Pallone che si è cimentato nel monologo di Adamo ed Eva, Simona Beraldo e Carolina Carignola nelle performance sul bullismo, per poi passare a Luciana Federico, Alessandro Pallone e Gabriel Berlingieri Seres nelle pillole teatrali sui cambiamenti. Bravi tutti. La serata è terminata con ricco buffet salato in cui non è mancato il taglio della torta offerta, per l'occasione, dalla Gelateria-Pasticceria “Dolci Delizie” di Franco Rotella.

Da sottolineare, in modo particolare, che il ricavato della serata sarà devoluto per l'istituzione della Borsa di Studio dal titolo: "IO NON BULLO" e che sarà bandita a dall'Associazione “Mani in Alto” entro la fine del mese di gennaio 2020. Questa sarà rivolta ai giovani studenti del territorio. Emozionante, poi, la la Riffa con la consegna di alcuni premi prestigiosi offerti dal Maestro Gerardo Sacco, dalla Gioielleria Salvato e da “MAKEOVER” di Rossano. Piena soddisfazione è stata manifestata dalla Presidente dell'Associazione “Mani in Alto”, l'avvocatessa Patrizia Straface, per la buona riuscita della serata che si è rivelata molto partecipata, denotando una profonda attenzione verso la tematica del bullismo e del cybebullismo.

“Vorrei ringraziare – ha dichiarato l'avvocatessa Patrizia Straface – l'amico Piero Greco per aver contribuito alla causa consentendo che questo importante momento si svolgesse nell'incantevole scenario di Ciminata Greco (Tenuta di profondo valore storico del territorio), l'attrice e regista Mariarosaria Bianco ed i giovani talenti del nostro territorio per aver dato vita ad una spettacolare performance artistica, il Maestro Pino Campana per il Server, la cantante Carla Temgoua, i giovani musicisti, il Reporter Antonio Le Fosse per aver documentato l'evento, l'Assessore alla Cultura e alla Solidarietà del comune unico di Corigliano-Rossano: Donatella Novellis per la sua preziosa presenza, il catering, la pasticceria Dolci Delizie e, soprattutto, il numeroso pubblico che, grazie alla loro generosità, ha contribuito all'istituzione della Borsa di Studio”.

Anche l'Assessore alla Cultura, Donatella Novellis, ha voluto complimentarsi, direttamente, sia con la regista Maria Rosaria Bianco, sia con i giovani artisti entrati in scena e sia con l'Associazione "Mani in Alto" per aver dato vita ad un significativo evento a scopo benefico con l'istituzione di una "Borsa di Studio" indirizzata a tutti gli studenti dei diversi Istituti scolastici dell'intero territorio che dovranno affrontare il delicato tema del bullismo, del cyberbullismo e della violenza sulle donne.

Si è vissuta, dunque, una serata all'insegna della beneficenza in cui non sono mancati, tra l'altro, momenti di alto livello artistico con l'esibizione di Maria Rosaria Bianco e di alcuni giovani, oltre che bravi, artisti del territorio. Complimenti a tutti. Un plauso, infine, all'intero direttivo dell'Associazione “Mani in Alto” per aver promosso la lodevole e significativa iniziativa nella Città del Codex.