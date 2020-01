Poste di Torretta e Mesoraca in container, Ierardi (Slp Cisl): “situazione insostenibile”

“Mentre Poste Italiane nei mesi scorsi ha convocato e ospitato a Roma centinaia di Sindaci per vantarsi della capillarità degli uffici postali del territorio, nella provincia di Crotone denunciamo ancora una volta le incresciose e precarie condizioni strutturali di alcuni uffici postali.” È quanto afferma Ernesto Ierardi, Segretario Provinciale Slp Cisl Crotone, che aggiunge: “Da oltre ormai un anno L’ufficio Postale di Torretta Di Crucoli è ospitato in un “piccolo” container, lungo la statale 106, a causa dell’inagibilità della struttura che lo ospitava. Una sistemazione che doveva essere temporanea e che invece ad oggi sembra essere “definitiva”. Tutto ciò – continua Ierardi - sta procurando enormi disagi per l’intera popolazione locale che nei giorni di maggiore affluenza è costretta a riversarsi in altri uffici postali limitrofi , e per i lavoratori applicati che convivono quotidianamente in spazi ristrettissimi e in condizioni disumane.”

“Stessa sorte – denuncia ancora il Segretario Provinciale Slp Cisl Crotone - è toccata all’ufficio Postale di Mesoraca, chiuso più di un anno fa a seguito di una Sentenza emessa dal Giudice per l’inaccessibilità di persone disabili all’interno del locale, e ora ospitato in un container. Una situazione diventata ormai insostenibile e non più accettabile.”

“Alla luce dei fatti – conclude Ieradi - intendiamo sollecitare l’azienda ad attivarsi, una volta per tutte per risolvere definitivamente i problemi di “precarietà infrastrutturale” per restituire dignità ad un territorio troppo spesso sedotto e abbandonato.”