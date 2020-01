Befana, due iniziative per il Leo club Catanzaro Host

Sono state due le iniziative promosse e organizzate dal Leo Club Catanzaro Host per l’Epifania. Prima la visita alla casa famiglia “Il rosa e l’azzurro” dalla della Fondazione Città Solidale dove, in compagnia della Befana, hanno portato dolci e regali per i bambini. Il secondo appuntamento è stato nella parrocchia di San Francesco di Paola in via Fares: i ragazzi hanno arredato l'oratorio con mobili acquistati appositamente.

“E' stata un'Epifania speciale – ha commentato il presidente del Club, Antonio Arnò – Negli anni precedenti ci recavamo nel reparto di Pediatria dell'ospedale 'Pugliese-Ciaccio'. Da qualche anno ci stiamo dedicando anche ad altri contesti molto sensibili e un po' trascurati. Il centro di accoglienza 'Il Rosa e l'Azzurro' – ha aggiunto Arnò - è una realtà importante che merita di essere tutelata e sostenuta perché accoglie donne sole o con minori in difficoltà, anche vittime o a rischio di maltrattamenti.

“Tra le tante attività, consente agli assistiti di poter fare controlli medici, seguire percorsi di istruzione, orientamento, formazione ed inserimento nel mondo del lavoro, avere consulenza legale e psicologia. E poi la Parrocchia di San Francesco: abbiamo incontrato uno straordinario e numeroso gruppo di fedeli che, insieme al parroco Don Vincenzo, ci hanno fatto questa richiesta speciale e ci siamo subito messi a disposizione.”