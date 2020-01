Sindaco di Riace pubblica dati della “Sardina”: pooi li cancella e lei annuncia querela

Mimmo Lucano e Jasmine Cristallo

Annuncia querela la sardina Jasmine Cristallo. Con un post su Facebook la leader del movimento calabrese ha spiegato di voler procedere contro Antonio Trifoli che, tra i commenti ad una pagina del social network, avrebbe reso pubblico l’indirizzo di casa e l’email della donna, che chiedeva all’Ente comunale l’autorizzazione per la manifestazione che si è poi tenuta a Riace.

Il sindaco della cittadina, avrebbe pubblicato infatti lo screenshot del messaggio di posta elettronica trasmesso dalla leader delle sardine calabresi al Comune e contenente tutte le sue informazioni personali.

Trifoli ha poi cancellato il tutto e dichiarato di aver pubblicato gli screenshot per sbaglio. Contattato dall’Agi ha quindi affermato di aver telefonato alla sardina per chiederle scusa. Tuttavia la stessa Cristallo sostiene di non aver ricevuto alcuna telefonata di scuse e di voler proseguire con la querela.

E se dovesse ottenere un risarcimento sa già che fare con il denaro: “li donerò alla Fondazione È stato il vento, per fare ripartire i progetti di accoglienza di Riace”.

L’attivista, promotrice della protesta “rivolta dei balconi” di Catanzaro e da sempre impegnata nel volontariato, nelle scorse settimane è stata vittima di pesanti attacchi sui social dopo la sua partecipazione a trasmissioni tv.