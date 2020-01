Regionali, Cesa sbarca a Villa: “Pronti a riportare l’Udc in consiglio”

Ha deciso di puntare su una campagna elettorale fatta di “responsabilità”, Lorenzo Cesa intervenuto oggi per l’inaugurazione della segreteria politica di Roberto Vizzari a Villa San Giovanni. Il segretario dell’Udc ha fatto quindi riferimento ai dati della disoccupazione e in particolare a quella giovanile. “Non faremo una campagna elettorale fatta di slogan, ma con responsabilità. Ci sono il 52% dei giovani disoccupati, il 24% delle persone senza lavoro. Sono dati allarmanti.”.

“Puntiamo su candidati come Roberto Vizzari – ha detto Cesa - una persona seria, con un passato fatto di scelte lungimiranti, attente, intraprendenti, per riportare l’Udc in Consiglio Regionale. Con Roberto Vizzari ci mettiamo la faccia, con la competenza, con la moderazione ed il buon senso cambieremo le cose”.

All’inaugurazione c’erano anche i vertici regionali del partito: Segretario Regionale, Franco Talarico; il Vice Segretario Regionale, Luigi Fedele e il commissario provinciale Paola Lemma.