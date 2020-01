Altomonte, il cartellone si chiude con l’arrivo della Befana

Si è chiuso con l’arrivo della Befana il cartellone natalizio di Altomonte. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco, Giampietro Coppola, per la buona riuscita degli eventi che hanno animato Altomonte durante il periodo festivo, è l’assessore alle pari opportunità Emilia Romeo sottolineando come la solidarietà sia stato il valore aggiunto ed il filo conduttore dell’intera programmazione e della valorizzazione delle risorse e dei talenti locali, messa in piedi grazie al prezioso lavoro di squadra.

Uscita dalla Casa Comunale ed accompagnata dalle colonne sonore della tradizione, la vecchina più amata dai bambini si è aggirata lungo le vie della Città d’Arte per donare caramelle e dolcetti. Guidata dall’assessore Romeo alla ricerca dei piccoli concittadini, la Befana ha fatto rivivere a chiunque abbia incrociato la magia e l’identità dell’Epifania.

“Quest’anno – spiega la Romeo – abbiamo costruito il cartellone dedicando ampio spazio soprattutto ai giovani e ai giovanissimi coinvolgendoli in laboratori e feste dedicate. Abbiamo pensato anche le famiglie, organizzando insieme alle parrocchie momenti di confronto e scambio intorno a tavole imbandite. Un momento molto partecipato, sicuramente da ripetere, è stato quello della fiaccolata lungo le contrade della fede che ha visto protagonisti gli scout a cui si sono poi uniti tantissimi altomontesi. Grande entusiasmo – conclude l’assessore – anche per l’inaspettato arrivo della Befana”.