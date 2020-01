Follia omicida a Villa San Giovanni, spara ai fratelli: finisce in carcere

È stato arrestato Antonino Bellantone, il 75enne di Villa San Giovanni - già noto alle Forze dell’ordine - ed accusato di aver ucciso oggi il fratello Giuseppe, 80enne, e del tentato di ammazzarne un altro fratello, Salvatore, di 66 anni (QUI). L’uomo è stato bloccato dai carabinieri di Reggio Calabria poco lontano dalla scena del crimine.

Sono ancora in corso le indagini che, condotte ascoltando tutte le persone informate sui fatti e analizzando i filmati degli impianti di videosorveglianza ubicati nelle zone limitrofe al luogo del delitto, devono fare luce sul movente dell’omicidio e del tentato omicidio.

Bellantone, al termine delle formalità, è stato intanto portato nel carcere di Reggio Calabria-Arghillà, in attesa dell’udienza di convalida.

Il fatto è avvenuto alle 8,30 di questa mattina quando, i due fratelli del fermato stavano lavorando in un terreno agricolo in via Nazionale, nella frazione Ferrito di Villa San Giovanni.

Mentre i due stavano coltivando il fondo, Antonino, posizionato in un terrapieno poco distante, avrebbe esploso contro di loro due colpi d’arma da fuoco con un fucile da caccia calibro 12, portato illegalmente.

L’uomo si sarebbe quindi avvicinato ai fratelli esplodendo altri due colpi verso Giuseppe, che è stato attinto in varie parti del corpo e morendo sul posto.

Salvatore è stato invece ferito alla gamba sinistra ed alla clavicola sinistra ed è stato successivamente trasportato agli Ospedali Riuniti del capoluogo per le cure del caso e successivamente dimesso.