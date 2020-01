Cassano, successo per il cartellone natalizio. Il sindaco: “Giusto viatico per la normalità”

Gianni Papasso

Grande partecipazioni agli eventi del cartellone natalizio di Cassano allo Ionio. È quanto ha messo in evidenza il sindaco, Gianni Papasso, che ha quindi posto l’accento sul successo del concerto di Capodanno quello che definito “evento clou” che, per la grande partecipazione, “ha segnato positivamente la bontà delle scelte effettuate dall’organizzazione comunale. E’ questo - ha detto il primo cittadino - il giusto viatico, per tornare alla normalità, programmando il prossimo futuro che dovrà tendere al miglioramento della qualità della vita della nostra collettività”.

Papasso si è quindi detto “assolutamente felice e soddisfatto per l’ottima riuscita delle varie manifestazioni che si sono svolte sul territorio”, il primo cittadino ha quindi esaltato “la grande partecipazione della cittadinanza, segno che ha apprezzato la serie di eventi programmati dall’ente locale, nonché la compostezza e la collaborazione della gente ossequiosa delle direttive impartite dall’amministrazione comunale per assicurare ordine e sicurezza nello svolgimento degli stessi”.