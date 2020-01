Film. Uscito ieri il trailer di Santo Pennestrì: “Un mafioso senza vergogna”

“Un Mafioso Senza Vergogna” è l'opera, girata tra le città di Napoli, Calabria e Sicilia, ed il cui trailer è in circolazione da ieri, e stavolta incentrato sulla figura di un giovane collaboratore di giustizia.

Si tratta di una visione positiva del collaboratore interpretato da Santo Pennestrì: Gaetano è il capo di una nota famiglia della camorra, che incontra nella città di Reggio Calabria il boss Giovanni per accordarsi di uno scambio di merce illegale.

Nell'affare entrano Sergio e Cristian due giovani entrati da poco nella malavita ma qualcosa non va come dovrebbe. Maria e Salvatore, sorella e fratello, dopo l'uccisione del padre entrano tutti e due nel giro della ‘ndrangheta. Salvatore dopo un po' esce dal giro perché capisce che l'affare stava per diventare troppo pericoloso.

La decisione di Salvatore inizia un lungo processo contro delle note famiglie malavitose a causa di un pentimento da parte di Salvatore. La decisione di diventare collaboratore di giustizia e testimoniare in un processo non è stato facile, contro di lui la sorella Maria e dall'altra parte una delle più grandi cosche della città. Definito "l'infame" Salvatore decide di cambiare città, pagando un prezzo troppo caro.”