Rivedere legge sulle minoranze linguistiche: comunità si appellano agli amministratori locali

La richiesta della tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche della Calabria è stata avanzata dalle Federazioni Associazioni Arbëreshe-Federata e Shoqateve Arbëreshe in una lettera aperta, e accolta dal Partito democratico del Comune di Corigliano-Rossano.

Partendo dalla considerazione che “la cultura bizantina che accomuna l’Area Urbana di Rossano con i paesi a minoranza linguistica arbëreshe, e la forte presenza di una consistente comunità arbëreshe nelle frazioni di Cantinella, San Nico e Mandria del Forno, nell’area urbana di Corigliano, sono l’espressione più evidente di un legame storico e culturale ormai indissolubile” il Partito Democratico di Corigliano Rossano ed il suo capogruppo in consiglio comunale, Aldo Zagarese, ha deciso di profondere ogni sforzo utile al fine di realizzare quanto auspicato.

L’impegno preso corrisponde alla “revisione e integrazione della Legge Regionale 15/2003, sulle Minoranze linguistiche storiche della Calabria, per una più razionale individuazione degli ambiti territoriali in cui vivono ed operano e per una maggiore valorizzazione dell’enorme patrimonio culturale, materiale e immateriale, di cui esse sono portatrici”.