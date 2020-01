“L’amore malato” colpisce ancora. Estetista accoltellata nella notte a Locri: arrestato il compagno 18enne

Il 2020 inizia con il tentato omicidio di una donna in Calabria. Si tratta dell’ennesima vittima di un “amore malato” che genera sofferenza e dolore quando dovrebbe generare del bene.

I FATTI



I fatti questa volta si sono svolti in un’abitazione di Locri. Poco dopo la mezzanotte, i militari dell’Arma della tenenza locale sono intervenuti in via Foggia dove hanno trovato, riversa sul pianerottolo antistante alla propria abitazione, una ragazza con varie ferite da taglio sanguinanti – colpita con almeno 14 coltellate che hanno interessato punti vitali come la giugulare, l’emitorace e l’addome.

La vittima, che svolgeva da alcuni mesi la professione di estetista in un vicino Comune della Locride, è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale di Locri.

La scena del crimine si è presentata subito chiara agli occhi dei Carabinieri che hanno avviato indagini serrate alla ricerca dell’autore del gesto e il primo sospettato era il compagno della donna.

Infatti, dalle indagini - espletate nell’immediatezza e coordinate dalla Procura della Repubblica di Locri – sarebbe emerso che la ragazza intratteneva una relazione sentimentale da poco tempo con un giovane e che proprio ieri mattina, avevano deciso di andare a vivere nell’appartamento all’ultimo piano del palazzo dove si erano svolti i fatti.

L'ARRESTO DELL'AGGRESSORE



Dopo accurate ricerche, durate poche ore, i militari sono arrivati all’ uomo, G.M. le sue iniziali, che era nascosto all’interno di una intercapedine del sottotetto dell’abitazione, con i vestiti ancora intrisi di sangue, e probabilmente intento ad occultare le prove.

Sul posto, è intervenuta la Sezione Investigazione Scientifica del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria per le operazioni di sopralluogo e repertamento.

Il giovane - di soli 18 anni e con precedenti di polizia - è stato dichiarato in stato d’arresto e, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Locri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Maggiori dettagli sarranno illustrati nel corso di una conferenza stampa, prevista alle ore 12, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri.