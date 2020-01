Ingresso nella Concattedrale per Mons Panzetta: per lui una Croce Pettorale e l’anello Vescovile realizzati da Affidato

La comunità crotonese ha accolto con grande gioia il suo nuovo Pastore, S.E. Mons. Angelo Raffaele Panzetta, che il 5 gennaio ha fatto il suo ingresso nella Diocesi di Crotone - Santa Severina. Già in occasione della sua Ordinazione Episcopale, avvenuta lo scorso 27 dicembre a Martina Franca, gli è stato consegnato il Pastorale in argento, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato su mandato della Diocesi di Crotone - S. Severina.

Il 6 gennaio, invece, in mattinata in occasione del suo ingresso nella Concattedrale di Santa Severina gli è stata consegnata la Croce Pettorale, realizzata interamente a mano in argento dorato, su commissione della Comunità Severinate. Nella parte centrale della Croce è raffigurata, in rilievo Santa Anastasia, Patrona di S. Severina. Nei quattro lati invece sono incastonate quattro pietre di ametiste mentre sul retro è inciso lo stemma dell’Arcivescovo.

Sempre giorno 6 gennaio nel pomeriggio, Mons. Panzetta ha celebrato nella Basilica Cattedrale il Pontificale dell’Epifania e nell'occasione il Capitolo Cattedrale gli ha donato un anello Vescovile, in oro 18 kt, realizzata con la tecnica della fusione a cera persa. Sull'anello è raffigurata a rilievo la Madonna di Capocolonna, Patrona dell’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina.

Una Basilica Cattedrale gremita ha salutato il nuovo Pastore nella Sua prima celebrazione solenne. Infine anche i Comuni di Santa Severina e quello di Crotone hanno voluto omaggiare il Vescovo con opere realizzate dal maestro orafo Michele Affidato.