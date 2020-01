Il forte vento fa danni nel crotonese, a rischio il “tetto” dello stadio: vigili su diversi fronti

Giornata caratterizzata dal forte vento oggi nel crotonese. Tutte le squadre dei Vigili del fuoco del comando di Crotone e dei vari distaccamenti sono state impegnate in interventi di messa in sicurezza e rimozione ostacoli: cornicioni pericolanti, lamiere, tetti scoperchiati, aperture porta e finanche parte della copertura della tribuna dello stadio Ezio Scida in precario stato di stabilità, tanto da richiedere la chiusura del tratto di strada antistante il campo sportivo.

Tra i vari interventi non è mancato l’incendio di sterpi fuori stagione, che ha tenuto impegnata una squadra per oltre tre ore, in località Ss 106, nei pressi del bivio di Le Castella. Al momento gli uomini dei vigili del fuoco sono ancora tutti a lavoro con la speranza che il vento cali e la situazione torni alla normalità.