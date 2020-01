Incendi in due abitazioni nel catanzarese, un ferito a Lamezia

Un incendio si è sprigionato questa mattina dal caminetto di un'abitazione posta al piano terra a Lamezia, le fiamme si sono sviluppate sul divano per poi propagarsi all'interno dei locali dell'appartamento.

Sul posto una squadra del distaccamento di Lamezia Terme che ha spento le fiamme e soccorso il proprietario che, nel tentativo di una prima opera di spegnimento, si è procurato delle ustioni sull'arto inferiore.

L'uomo è stato trasportato dal personale medico del suem118 presso la struttura ospedaliera per le cure del caso mentre l'immobile, che non ha riportato danni strutturali, è stato messo in sicurezza

Un'altra squadra di Vigili del fuoco, del distaccamento di Sellia, è attualmente impegnata nel comune di Botricello per l'incendio di un'abitazione strutturata su due livelli.

Le fiamme, scaturite dalla canna fumaria della stufetta a legna, hanno interessato i locali del piano terra.

Non si registrano danni a persone, solo annerimento delle pareti al piano superiore dovuti al fumo denso originatosi dalla combustione.