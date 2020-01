L’Ader dona dieci poltrone alla Soc di pediatria del Pugliese

L'Ader Calabria – Associazione Dipendenti Ente Regione – ha donato dieci comode poltrone relax alla Struttura Operativa Complessa del Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro diretta da Giuseppe Raiola.

L'Ader è una onlus che svolge tantissime attività in diversi ambiti, come quello dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione. Tra le tante iniziative, promuove, ad esempio, raccolte di denaro e beni da devolvere a soggetti svantaggiati, organizza reti di solidarietà che si occupino di segnalare le persone in stato di indigenza e di provvedere alla distribuzione dei generi di prima necessità.

Negli scorsi mesi, l'associazione ha anche donato un ecotomografo al Pesidio Ospedaliero "Carlo De Lellis". “Non ci abitueremo mai abbastanza a questi gesti di generosità provenienti dal territorio – ha dichiarato Raiola – le esigenze e le necessità all'interno di un ospedale sono sempre tante e posso affermare con estremo piacere che i reparti pediatrici del capoluogo sono stati ormai adottati dalla cittadinanza. Sentiamo la vicinanza concreta della società civile e, grazie a queste azioni i 'nostri' bimbi si sentono ancor più coccolati e assistiti.”

Alla consegna sono intervenuti Francesco Fazio e Walter Sergi, rispettivamente presidente e segretario dell'Ader e tre consiglieri, Salvatore Cristofaro, Francesco Iannaccari e Alessandro Bitonti.