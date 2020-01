Scherma Master. Atleti cosentini in gara a Londra per il Circuito Europeo

Si è tenuta sabato scorso a Londra la Prima Prova dell’European Veterans Fencing, ossia il Circuito Master Europeo di Scherma, gara valida per i ranking italiano ed europeo di categoria.

Due atleti del Club Scherma Cosenza hanno partecipato alla competizione, in rappresentanza della città Bruzia ma - in questo caso - anche della scherma master italiana.

Nella Categoria 1 (over-40) Francesco La Regina, dopo una vittoria nell'unico girone da sei della competizione, perde l'assalto di eliminazione diretta per entrare nei 16, chiudendo la sua gara al 24° posto.

Parte meglio in Categoria 2 (over-50) Mauro Monteforte che, con quattro vittorie e due sconfitte nel girone, si qualifica 20° su 61 partecipanti nella classifica provvisoria. Vince poi la prima diretta per entrare nei 32 ed esce alla seconda conquistando così il 26° posto finale.

E mentre i master affrontano il circuito europeo, la città di Cosenza si prepara ad accogliere la grande scherma nazionale. Sabato 11 e domenica 12 gennaio, presso il PalaCUS dell’Università della Calabria, si terranno le Prove di qualificazione Zona Sud di sciabola e fioretto e il Campionato Italiano di Serie C2 di spada a squadre.

In palio per i partecipanti e le partecipanti nelle competizioni ci sono la qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti che si terranno a Napoli nel mese di giugno, mentre le squadre di spada si contenderanno la promozione in Serie C1.

L’annuncio è stato dato da Luigi Perri, presidente del Club Scherma Cosenza, comitato organizzatore dell'evento e realtà attiva nella città bruzia da ormai 25 anni.

“Sarà l'occasione – ha esclamato Perri - per vedere in azione dal vivo alcuni degli schermidori più forti d'Italia, e quindi del mondo - dichiara Perri - non è un mistero che numerosissimi atleti attualmente ai vertici mondiali e olimpici abbiano iniziato la loro carriera agonistica nelle sale scherma del Sud Italia, basti pensare che tre delle quattro medaglie olimpiche italiane di Rio 2016 sono state conquistate da atleti siciliani. Sarà anche l'occasione per fare il tifo per gli atleti e le squadre calabresi che saranno impegnati in tutte le competizioni dei due giorni, quindi ci aspettiamo che i nostri concittadini siano un pubblico attento e caloroso come sempre.”