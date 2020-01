Rossano, la Befana arriva in 500

Lunedì 6 gennaio la Befana arriva in 500 a Rossano. Farà tappa, dapprima, nella centralissima Piazza Steri, alle ore 10:15, nel cuore del centro storico bizantino e, successivamente, in Viale Michelangelo, alle ore 11:15, allo Scalo di Rossano.

Qui, inoltre, ci sarà l'aperitivo offerto dal nuovo locale di tendenza “Aimè”. L'appuntamento in città è stato organizzato, come di consueto, dal Club Fiat 500 Rossano, presieduto dal Presidente Domenico Orlando, in collaborazione con il Comitato di Viale Michelangelo, il Comitato “Frasso-Amarelli” e la “Pro Loco” di Rossano.

L'evento sarà documentato direttamente dal Reporter Antonio Le Fosse (Responsabile della Comunicazione del Club Fiat 500 Rossano). La Befana, per l'occasione, distribuirà, gratuitamente, caramelle e cioccolatini a tutti i bambini. La cittadinanza è invitata a partecipare al consueto appuntamento nella Città del Codex.