Riduzione acqua nel reggino, la Codacons denuncia la Sorical

Dura reazione del Codacons in merito alla riduzione idrica nel reggino. Per questo motivo ha denunciato la Sorical per la riduzione della somministrazione di acqua potabile nella città dello stretto. Francesco Di Lieto, presidente nazionale dell’associazione, ha infatti chiesto l’intervento della Procura della Repubblica in merito alla situazione che si registra nella cittadina.

“La nostra vita è legata all’acqua ed ogni attività umana dipende dalla possibilità di accedervi – afferma Di Lieto – per questo motivo appare assolutamente vergognoso che Sorical ponga in essere quella che appare una vera e propria “estorsione”, capace di avere serie ripercussioni sulla salute pubblica”.

Per questo motivo il Codacons chiede alla Procura di Reggio Calabria di “verificare la sussistenza del reato di interruzione di pubblico servizio ed estorsione. Il Codacons si rivolge anche alla Regione, socio di maggioranza di Sorical, rammentando che l’acqua è dei Calabresi”.