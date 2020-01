La proposta Enpa ai futuri consiglieri: “a Crotone un centro recupero per animali selvatici”

Giuseppe Trocino

In vista delle prossime elezioni l’Enpa Crotone chiede ai prossimi candidati al Consiglio regionale di impegnarsi per la realizzazione in città di un “Centro Recupero per Animali Selvatici”.

Nel corso degli anni, come sottolinea il suo presidente, Giuseppe Trocino, l’associazione animalista ha difatti più volte denunciato la complessità nel prestare soccorso e garantire la sopravvivenza della fauna selvatica rinvenuta nella provincia pitagorica a causa dei doverosi trasferimenti presso i Cras di Catanzaro e Cosenza.

“Trasferimenti – sottolinea Trocino - resi difficoltosi dall’indisponibilità delle autorità preposte, per mancanza di uomini e mezzi, e che pertanto ricadono, nella quasi totalità dei casi, sui volontari o singoli cittadini e la loro fortuita messa a disposizione per il trasporto”.

In assenza di un interessamento da parte degli enti preposti, degli Amministratori locali ovvero dei futuri Amministratori Regionali, l’Enpa di Crotone, dunque, si offre di realizzare a proprie spese, un “Pronto Soccorso per Animali Selvatici” presso il canile rifugio comunale, ma non prima di una condivisione da parte dell’amministrazione comunale proprietaria del terreno.