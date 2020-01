Emergenza abitativa a Cosenza, occupato palazzo Alimena

Gli attivisti del comitato Prendocasa e Piazza Piccola hanno occupato palazzo Alimena, immobile comunale che si trova nel quartiere Santa Lucia. A seguito della notizia della fine del cantiere e quindi dei lavori per la ristrutturazione dell’edificio, gli attivisti hanno deciso di occupare il palazzo nella notte tra il 3 e il 4 gennaio.

Le stanza sono in questo momento “abitate” da due famiglie composte da 10 persone che abitavano in edifici fatiscenti nel centro storico di Cosenza e in circa 30 metri quadrati in attesa dello scorrimento delle graduatorie per l’assegnazione di una casa popolare.

“Le istituzioni - scrivono gli attivisti - non sono ancora riuscite a dare risposte stabili e fuori dalle logiche emergenziali al disagio abitativo che colpisce ogni anno migliaia di persone che non riescono ad accedere o a mantenere un alloggio decoroso”.